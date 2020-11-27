Погода в Дніпрі почне погіршуватися і область накриє мокрим снігом
Як передає Politeka.net, про це свідчать дані на сайті Українського гідрометцентру.
Так, негоди можна очікувати вже в суботу, 28 листопада.
Вночі стовпчики термометрів опустяться до 4 градусів морозу, а вдень буде +7-9. Крім того, очікується мокрий сніг, який накриє майже всю область.
Снігова погода буде і неділя, а вночі буде ще холодніше.
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Ситуація зміниться лише в понеділок-синоптики прогнозують потепління і дощ.
Також ми повідомляли, що станцію українських полярників "Академік Вернадський" засипало снігом. Місцями опадів намело по 170 сантиметрів, що є рекордом для цього року.
Снігу випало настільки багато, що полярникам довелося буквально лопатами копати собі шлях назовні.
Варто відзначити, що в Гідрометцентрі прогнозують, що зима в Україні буде аномально теплою, як минулого року.
Метеорологи пояснюють це тим, що на погоду в Європі будуть впливати, в першу чергу, Атлантичний і Північний Льодовитий океани, які зараз мають дуже високу температуру.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.