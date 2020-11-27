Погода в Днепре начнет ухудшаться и область накроет мокрым снегом

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные на сайте украинского гидрометцентра.

Так, непогоды можно ожидать уже в субботу, 28 ноября.

Ночью столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза, а днем будет +7-9. Кроме того, ожидается мокрый снег, который накроет почти всю область.

Снежная погода будет и воскресенье, а ночью будет еще холодней.

Ситуация изменится лишь в понедельник - синоптики прогнозируют потепление и дождь.



Также мы сообщали, что станцию украинских полярников "Академик Вернадский" засыпало снегом. Местами осадков намело по 170 сантиметров, что является рекордом для этого года.

Снега выпало настолько много, что полярникам пришлось буквально лопатами копать себе путь наружу. Стоит отметить, что в гидрометцентре прогнозируют, что зима в Украине будет аномально теплой, как в прошлом году. Метеорологи объясняют это тем, что на погоду в Европе будут оказывать влияния, в первую очередь, Атлантический и Северный Ледовитый океаны, которые сейчас имеют очень высокую температуру.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.