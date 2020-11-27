У Дніпрі відмовилися відкривати ковзанку цього року
Про це повідомляє Vgorode.
Судячи з усього, таке рішення було прийнято у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в місті, де тільки за останню добу було підтверджено 353 випадки зараження вірусом.
Варто відзначити, що раніше на сайті "Єдиних місцевих петицій" була зареєстрована петиція з вимогою все-таки відкрити ковзанку місті.
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У мережі думку дніпрян також розділилися:
"Який каток в період пандемії?", "Не час для масових гулянь! Одні і теж черевики передаються з рук в руки!", "Можна, адже це на відкритому повітрі! Але у нас погода не дозволяє, немає морозів!", "Походу, і свята пройдуть в радянському стилі біля моніторів з парою близьких знайомих. І кажуть, що ковбасити буде року так до 2023 навіть незважаючи на вакцину", " Боже! Яке горе! Як же ми без ковзанки?", - писали городяни в мережі.
Також ми повідомляли, що зараз вирішується питання про те, чи будуть встановлювати новорічну ялинку.
У мерії поки не прийняли ніяких рішень щодо святкових гулянь.
Нагадаємо, епідеміолог благав про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.
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