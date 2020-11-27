В Днепре отказались открывать каток в этом году

Об этом сообщает Vgorode.

Судя по всему, такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в городе, где только за последние сутки было подтверждено 353 случая заражения вирусом.

Стоит отметить, что ранее на сайте "Единых местных петиций" была зарегистрирована петиция с требованием все-таки открыть каток городе.

В сети мнение днепрян также разделились:

"Какой каток в период пандемии?", "Не время для массовых гуляний! Одни и тоже ботинки передаются с рук в руки!", "Можно, ведь это на открытом воздухе! Но у нас погода не позволяет, нет морозов!", "Походу, и праздники пройдут в советском стиле у мониторов с парой близких знакомых. И говорят, что колбасить будет года так до 2023 даже несмотря на вакцину", " Боже! Какое горе! Как же мы без катка?", - писали горожане в сети.

Также мы сообщали, что сейчас решается вопрос о том, будут ли устанавливать новогоднюю елку.

В мэрии пока не приняли никаких решений относительно праздничных гуляний.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.







