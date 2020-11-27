Мер Дніпра Борис Філатов розповів, коли буде прийнято рішення щодо введення локдауну в місті
Як передає Politeka.net, свій коментар градоначальник дав в інтерв'ю "34 телеканалу" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За його словами, в Кабміні цікавляться думкою місцевої влади про обмеження і можливі послаблення під час новорічних свят.
У разі введення локдауну в ОП обіцяють заздалегідь забезпечити "повну комунікацію".
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