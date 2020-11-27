Мер Дніпра Борис Філатов розповів, коли буде прийнято рішення щодо введення локдауну в місті

Як передає Politeka.net, свій коментар градоначальник дав в інтерв'ю "34 телеканалу" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, в Кабміні цікавляться думкою місцевої влади про обмеження і можливі послаблення під час новорічних свят.

На думку мера Дніпра, жорсткі обмеження все-таки введуть.
"Інтуїтивно, я не вирішую за Прем'єр-міністра і не видаю інсайди, я думаю, що жорсткого локдауну нам не уникнути, хоча б на пару тижнів. Коли? Не знаю. Але я відчуваю в душі, що його не уникнути", - заявив Філатов.
Нагадаємо, в офісі президента України мають намір проаналізувати епідеміологічну ситуацію в країні після закінчення карантину вихідного дня і тільки тоді приймати рішення про введення тотального карантину.

У разі введення локдауну в ОП обіцяють заздалегідь забезпечити "повну комунікацію".

українці, карантин, коронавірус, локдаун

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Варто зазначити, що за минулу добу в області було підтверджено 1 773 випадки, з них 353 у Дніпрі. Цей показник став найбільшим з початку пандемії.

Загальне число заражених в Дніпропетровській області досягло позначки в 34 888.