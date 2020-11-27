Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, когда будет принято решение по введении локдауна в городе
Как передает Politeka.net, свой комментарий градоначальник дал в интервью "34 телеканалу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, в Кабмине интересуются мнением местных властей об ограничениях и возможных послаблениях во время новогодних праздников.
В случае введения локдауна в ОПУ обещают заранее обеспечить "полную коммуникацию".
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Общее число зараженных в Днепропетровской области достигло отметки в 34 888.
Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.