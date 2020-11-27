Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, когда будет принято решение по введении локдауна в городе



Как передает Politeka.net, свой комментарий градоначальник дал в интервью "34 телеканалу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, в Кабмине интересуются мнением местных властей об ограничениях и возможных послаблениях во время новогодних праздников.

По мнению мэра Днепра, жесткие ограничения все таки введут.

"Интуитивно, я не решаю за Премьер-министра и не выдаю инсайды, я думаю, что жесткого локдауна нам не избежать, хотя бы на пару недель. Когда? Не знаю. Но я чувствую в душе, что его не избежать", - заявил Филатов.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в области было подтверждено 1 773 случая, из них 353 в Днепре. Этот показатель стал наибольшим с начала пандемии. Общее число зараженных в Днепропетровской области достигло отметки в 34 888.



