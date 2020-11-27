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Маршрутники в Дніпрі відмовляються перевозити людей

Як передає Politeka.net, про це повідомила незадоволена Дніпрянка в офіційному чаті скарг і пропозицій Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради в Telegram.

За її словами, труднощі виникли на 98-му маршруті.

"О 7:10 маршрутки не було, поїхав о 7:15 при цьому промчав з 5 людьми в салоні і не зупинився", - розповіла дівчина.

Їй вдалося поспілкуватися з наступним водієм, який пояснив причину:

"А що, мені повітря возити? Ми поділили людей навпіл, щоб йому було кого везти і мені", - передала дівчина слова маршрутника.

Вона зазначила, що скарги в ситуації, що склалася, марні.

"Що це за поділ такий? Чому через те що водій їде невчасно інші пасажири повинні спізнюватися? Хороший у Вас підхід до пасажирів звичайно .... з таким успіхом на маршруті ніколи не буде людей, тому що ніхто не знає коли, буде маршрутка і чи буде вона взагалі ",- обурилася дівчина.

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У зв'язку з карантинними обмеженнями, водії автобусів беруть пасажирів тільки на сидячі місця. Громадського транспорту не вистачає і люди шикуються в довгі черги на зупинках.

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