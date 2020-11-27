Маршрутчики в Днепре отказываются перевозить людей
Как передает Politeka.net, об этом сообщила недовольная днепрянка в официальном чате жалоб и предложений Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета в Telegram.
По ее словам, трудности возникли на 98-м маршруте.
"В 7:10 маршрутки не было, поехал в 7:15 при этом промчался с 5 людьми в салоне и не остановился", - рассказала девушка.
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Ей удалось пообщаться со следующим водителем, который объяснил причину:
"А что мне воздух возить? Мы поделили людей пополам, чтобы ему было кого везти и мне", - передала девушка словам маршрутчика.
Она отметила, что жалобы в сложившееся ситуации бесполезны.
"Что это за делёжка такая? Почему из-за того что водитель едет не вовремя остальные пассажиры должны опаздывать? Хороший у Вас подход к пассажирам конечно .... с таким успехом на маршруте никогда не будет людей, потому что никто не знает когда, будет маршрутка и будет ли она вообще ", - возмутилась девушка.
Ранее мы сообщали, что в Павлограде на Днепропетровщине люди вынуждены стоять часами стоять в очередях на маршрутки.
В связи с карантинными ограничениями, водители автобусов берут пассажиров только на сидячие места. Общественного транспорта не хватает и люди выстраиваются в длинные очереди на остановках.
Напомним, в Днепре на ходу из маршрутки выпал пассажир, кадры: "встал, собрал вещи и...".
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