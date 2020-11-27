У Дніпрі дитина отримала 25% опіків тіла, ошпарившись окропом
Як передає Politeka.net, про це повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощенкова на своїй сторінці в Facebook і прикріпила фото потерпілого.
За її словами, все сталося за долі секунди.
"Маленький Стьопа, з мамою і татом живуть в малогабаритній квартирі. З малогабаритною кухнею і малогабаритною пічкою. І від того, що грубка малогабаритна трирічний Стьопа зміг її посунути. Все б нічого, але на грубці варився картопля в мундирі. Малюк був облитий окропом ", - розповіла дівчина.
У підсумку на дитину госпіталізували в лікарню. Волонтер зазначила, що сім'я хлопчика потребує допомоги.
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