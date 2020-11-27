В Днепре ребенок получил 25% ожогов тела, ошпарившись кипятком

Как передает Politeka.net, об этом сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова на своей страничке в Facebook и прикрепила фото пострадавшего.

По ее словам, все произошло за доли секунды.

"Маленький Степа, с мамой и папой живут в малогабаритной квартире. С малогабаритной кухней и малогабаритной печкой. И от того, что печка малогабаритная трехлетний Степа смог ее подвинуть. Все бы ничего, но на печке варился картофель в мундире. Малыш оказался облит кипятком ", - рассказала девушка.

В итоге на ребенка госпитализировали в больницу с 25-процентными ожогами. Волонтер отметила, что семья мальчика нуждается в помощи.

"Но семья бедная, папа полтора месяца без работы, мама перебивается случайными заработками. Первые сутки они смогли вытянуть, но дальше возможности их иссякли", - пояснила девушка.

Ранее мы сообщали, что в Кропивницком от осложнений вируса, который охватил Украину, умерла 17-летняя девушка.

Она долгое время страдала от сахарного диабета, а болезнь дала осложнения.

По словам главного врача городской больницы Александра Артюха, медики ввели молодой пациентке дозу препарата "Актемра", однако это не помогло и дорогой препарат за 1000 долларов ее не спас

Напомним, струя кипятка из прорвавшей трубы затопила квартиру и сварила пенсионерку.

Как сообщала Politeka, улицы Харькова залило кипятком: люди попали в адскую ловушку.

Также Politeka писала о том, какая первая помощь при ожогах в домашних условиях.