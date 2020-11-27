В Днепре ребенок получил 25% ожогов тела, ошпарившись кипятком
Как передает Politeka.net, об этом сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова на своей страничке в Facebook и прикрепила фото пострадавшего.
По ее словам, все произошло за доли секунды.
"Маленький Степа, с мамой и папой живут в малогабаритной квартире. С малогабаритной кухней и малогабаритной печкой. И от того, что печка малогабаритная трехлетний Степа смог ее подвинуть. Все бы ничего, но на печке варился картофель в мундире. Малыш оказался облит кипятком ", - рассказала девушка.
В итоге на ребенка госпитализировали в больницу с 25-процентными ожогами. Волонтер отметила, что семья мальчика нуждается в помощи.
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