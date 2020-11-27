На Дніпровській набережній помітили дивну істоту
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував очевидець у соцмережах (Щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
Так, прогулюючись Січеславською набережною, дніпрянин побачив у воді дивного звірка, якого відразу ж почав знімати.
"Який мешканець Дніпра! Нічого собі! Красуня яка і прямо в центрі Дніпра!",- емоційно говорив автор відео.
На опублікованих кадрах видно, що звірятко незвичайного розфарбовування вальяжно пропливала вздовж набережної.
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