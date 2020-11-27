На Дніпровській набережній помітили дивну істоту

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував очевидець у соцмережах (Щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

Так, прогулюючись Січеславською набережною, дніпрянин побачив у воді дивного звірка, якого відразу ж почав знімати.

"Який мешканець Дніпра! Нічого собі! Красуня яка і прямо в центрі Дніпра!",- емоційно говорив автор відео.

На опублікованих кадрах видно, що звірятко незвичайного розфарбовування вальяжно пропливала вздовж набережної.

"Нутрія? Ондатра? Видра?", - поцікавився чоловік під відео.

Дніпряни не тільки ідентифікували, а й знайшли господаря "мишобобра-альбіноса".

"Господар знайшовся. Дійсно з "Січі", "Викликайте МНС, потрібно рятувати", "Попливла з яхт-клубу на Перемозі 6. Їх там багато", "Нутрія", "Це мама нутрія, вона ручна", "Поводиться елегантно", - писали в мережі.

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"Періодично ловлю в будинку. У кого ще такі зустрічаються? Як боротися?",- поцікавилася мешканка Дніпропетровщини.

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