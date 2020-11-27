На Днепровской набережной заметили странное существо
Как передает Politeka.net, соответствующие кадры опубликовал очевидец в соцсетях (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Так, прогуливаясь по Сичеславской Набережной, днепрянин увидел в воде странного зверька, которого сразу же начал снимать.
"Какой обитатель Днепра! Ничего себе! Красотка какая и прямо в центре Днепра!", - эмоционально говорил автор видео.
На опубликованных кадрах видно, что зверушка необычного раскраса вальяжно проплывала вдоль набережной.
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