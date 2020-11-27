На Днепровской набережной заметили странное существо

Как передает Politeka.net, соответствующие кадры опубликовал очевидец в соцсетях (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Так, прогуливаясь по Сичеславской Набережной, днепрянин увидел в воде странного зверька, которого сразу же начал снимать.

"Какой обитатель Днепра! Ничего себе! Красотка какая и прямо в центре Днепра!", - эмоционально говорил автор видео.

На опубликованных кадрах видно, что зверушка необычного раскраса вальяжно проплывала вдоль набережной.

"Нутрия? Ондатра? Выдра?", - поинтересовался мужчина под видео.

Днепряне не только идентифицировали, но и нашли хозяина "мышебобра-альбиноса".

"Хозяин нашёлся. Действительно из "Сичи", "Вызывайте МЧС, нужно спасать", "Уплыла из яхт-клуба на Победе 6. Их там много", "Нутрия", " Это мама нутрия.,она ручная", "Ведет себе элегантно", - писали в сети.

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"Периодически ловлю в доме. У кого еще такие встречаются? Как бороться?",- поинтересовалась жительница Днепропетровщины.

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