Дніпропетровщина знову стала лідером по добовій кількості хворих вірусом

Як передає Politeka.net, детальну статистику по всій Україні оприлюднив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Так, за минулу добу в області було підтверджено 1 773 випадки, з них 353 у Дніпрі. Цей показник став найбільшим з початку пандемії.

Загальне число заражених в Дніпропетровській області досягло позначки в 34 888.

Згідно з даними на сайті РНБО, від "китайського" вірусу на Дніпропетровщині померли 852 осіб, у той час, як видужало 15 440.

Раніше головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко повідомив про ситуацію з епідемією в місті.

За його словами, хворі потрапляють до лікарень цілими сім'ями. Медик зазначив, що не можна ігнорувати перші ознаки хвороби і звертатися до лікаря.



Медик підкреслив, що не тільки вірус, але і його наслідки можуть привести до летального результату.



"Вірус провокує утворення тромбів. Згустки крові утворюються у венах ніг, викликаючи тромбофлебіт, в судинах головного мозку - призводить до інсультів, в серці – як наслідок інфаркти", - розповів лікар.



Нагадаємо, епідеміолог благав про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що у жінки забрали кисень для іншого пацієнта і вона не вижила.







