Днепропетровщина снова стала лидером по суточном количестве заболевших вирусом
Как передает Politeka.net, подробную статистику по всей Украине обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов на своей страничке в Facebook.
Так, за прошедшие сутки в области было подтверждено 1 773 случая, из них 353 в Днепре. Этот показатель стал наибольшим с начала пандемии.
Общее число зараженных в Днепропетровской области достигло отметки в 34 888.
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Согласно данным на сайте СНБО, от "китайского" вируса на Днепропетровщине умерли 852 человек, в то время как выздоровело 15 440.
Ранее главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко сообщил о ситуации с эпидемией в городе.
По его словам, больные попадают в больницы целыми семьями. Медик отметил, что нельзя игнорировать первые признаки болезни и обращаться к врачу.
Медик подчеркнул, что не только вирус, но и его последствия могут привести к летальному исходу.
"Вирус провоцирует образование тромбов. Сгустки крови образуются в венах ног, вызывая тромбофлебит, в сосудах головного мозга - приводит к инсультам, в сердце – как следствие инфаркты", - рассказал врач.
Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.