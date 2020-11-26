Дніпряни поскаржилися на закритий доступ до зупинок громадського транспорту в місті
Як передає Politeka.net, про це в соцмережах повідомила незадоволена мешканка ж / м "Тополя-2 " Марина Курочка.
За її словами, у місцевих жителів з'явилися проблеми з посадкою на громадський транспорт, оскільки в придорожній кишені паркується автомобільний транспорт, а так само технічний, який привозить товари в торгові павільйони.
"Ще, зупиняються водії, яким необхідно щось купити на риночці. Вся Придорожня кишеня зайнята. А куди ж виходити жителям нашого масиву з громадського транспорту? А місця немає. Можна вийти тільки на проїжджу частину і пробратися між припаркованими автомобілями", - поскаржилася незадоволена Дніпрянка і на підтвердження своїх слів прикріпила до посту кадри даної зупинки.
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"Думаю, що міська влада і відповідні департаменти повинні звернути свою увагу на ситуацію, яка розвивається не в кращу сторону, в плані безпеки жителів нашого масиву, в цьому місці", - підсумувала Дніпрянка.
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