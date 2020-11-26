Може владі пора звернути на це увагу?

Дніпряни поскаржилися на закритий доступ до зупинок громадського транспорту в місті

Як передає Politeka.net, про це в соцмережах повідомила незадоволена мешканка ж / м "Тополя-2 " Марина Курочка.

За її словами, у місцевих жителів з'явилися проблеми з посадкою на громадський транспорт, оскільки в придорожній кишені паркується автомобільний транспорт, а так само технічний, який привозить товари в торгові павільйони.

"Ще, зупиняються водії, яким необхідно щось купити на риночці. Вся Придорожня кишеня зайнята. А куди ж виходити жителям нашого масиву з громадського транспорту? А місця немає. Можна вийти тільки на проїжджу частину і пробратися між припаркованими автомобілями", - поскаржилася незадоволена Дніпрянка і на підтвердження своїх слів прикріпила до посту кадри даної зупинки.

Марина впевнена, що люди можуть постраждати, виходячи на проїжджу частину, щоб сісти в громадський транспорт.



"Думаю, що міська влада і відповідні департаменти повинні звернути свою увагу на ситуацію, яка розвивається не в кращу сторону, в плані безпеки жителів нашого масиву, в цьому місці", - підсумувала Дніпрянка.