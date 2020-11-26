Днепряне пожаловались на закрытый доступ к остановкам общественного транспорта в городе
Как передает Politeka.net, об этом в соцсетях сообщила недовольная жительница ж/м "Тополь-2" Марина Курочка.
По ее словам, у местных жителей появились проблемы с посадкой на общественный транспорт, поскольку в придорожном кармане паркуется автомобильный транспорт, а так же технический, который привозит товары в торговые павильоны.
"Еще, останавливаются водители, которым необходимо что-то купить на рыночке. Весь придорожный карман занят. А куда же выходить жителям нашего массива из общественного транспорта? А места нет. Можно выйти только на проезжую часть и пробраться между припаркованными автомобилями", - пожаловалась недовольная днепрянка и в подтверждение своих слов прикрепила к посту кадры данной остановки.
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"Думаю, что городские власти и соответствующие департаменты должны обратить свое внимание на ситуацию, которая развивается не в лучшую сторону, в плане безопасности жителей нашего массива, в этом месте", - подытожила днепрянка.
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