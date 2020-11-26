Может властям пора обратить на это внимание?

Днепряне пожаловались на закрытый доступ к остановкам общественного транспорта в городе

Как передает Politeka.net, об этом в соцсетях сообщила недовольная жительница ж/м "Тополь-2" Марина Курочка.

По ее словам, у местных жителей появились проблемы с посадкой на общественный транспорт, поскольку в придорожном кармане паркуется автомобильный транспорт, а так же технический, который привозит товары в торговые павильоны.

"Еще, останавливаются водители, которым необходимо что-то купить на рыночке. Весь придорожный карман занят. А куда же выходить жителям нашего массива из общественного транспорта? А места нет. Можно выйти только на проезжую часть и пробраться между припаркованными автомобилями", - пожаловалась недовольная днепрянка и в подтверждение своих слов прикрепила к посту кадры данной остановки.

Марина уверена, что люди могут пострадать, выходя на проезжую часть, чтобы сесть в общественный транспорт.



"Думаю, что городские власти и соответствующие департаменты должны обратить свое внимание на ситуацию, которая развивается не в лучшую сторону, в плане безопасности жителей нашего массива, в этом месте", - подытожила днепрянка.