Волонтер і блогер Наталія Юсупова висловилася про фінансову допомогу українцям під час карантину
Як передає Politeka.net, оцінку запропонованому варіанту вона дала на своїй сторінці в Facebook.
Зазначимо, що в Раду планують направити законопроекти щодо заходів з підтримки населення і бізнесу у зв'язку з карантинними обмеженнями, зокрема, ФОПам і найманим працівникам, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, планують виплатити по 8 тисяч гривень.
Така сума обурила волонтера. За її словами, цих грошей вистачить тільки для оплати за рахунками і покупки продуктів.
"Понад 1 мільйон українців, які втратили або призупинили бізнес, отримають допомогу від держави в розмірі 8000 гривень. Хм, цих грошей вистачить на два місяці заплатити за комуналку і скромно прогодуватися. Авжеж, допомогли", - зазначила Юсупова.
За її словами, можна було б по іншому допомогти українцям.
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"А могли б податкові канікули зробити і орендодавців приструнити, багато могли, але нічого не зробили", - підсумувала волонтер.
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