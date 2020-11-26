Волонтер и блогер Наталья Юсупова высказалась о финансовой помощи украинцам во время карантина



Как передает Politeka.net, оценку предложенному варианту она дала на своей страничке в Facebook.



Отметим, что в Раду планируют направить законопроекты относительно мер по поддержке населения и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПам и наемным работникам, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, планируют выплатить по 8 тысяч гривен.

Такая сумма возмутила волонтера. По ее словам, этих денег хватит только для оплаты по счетам и покупки продуктов.

"Более 1 миллиона украинцев, которые потеряли или приостановили бизнес, получат помощь от государства в размере 8000 гривен. Хм, этих денег хватит на два месяца заплатить за коммуналку и скромно прокормиться. Да уж, помогли", - отметила Юсупова.

По ее словам, можно было бы по другому помочь украинцам.

"А могли бы налоговые каникулы сделать и арендодателей приструнить, многое могли, но ничего не сделали", - подытожила волонтер.



Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве

Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса