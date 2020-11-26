Дніпрянам з пільгами на комуналку повертають невикористані кошти

Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі Лівобережного управління соціального захисту населення ДМР



Так, за підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються на карткові рахунки пільговиків, відкриті в АТ «Ощадбанк».

"У разі відсутності у пільговика відкритого карткового рахунку в АТ "Ощадбанк" «пільговик звертається в будь-яке відділення АТ "Ощадбанк" для його відкриття", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, якщо громадянин не звернеться до відділення банку, то гроші отримати не вдасться.

"До 19 грудня 2020 року пільговик повинен відкрити картковий рахунок в АТ «Ощадбанк», щоб отримати залишок коштів пільги, інакше 20 грудня 2020 року фінальні залишки коштів повертаються на рахунок Міністерства соціальної політики України", - пояснили у відомстві.

Для отримання консультації можна звернутися за телефонами:

в Індустріальному районі: 056 720 70 63.

в Амур-Нижньодніпровському районі: 056 720 71 22, 066 26 31 230

у Самарському районі: 056 720 70 60

Раніше в Мінсоцполітики заявили про те, що з початку опалювального сезону зріс в 2,5 рази розмір пільг. Якщо у вересні українці отримали в середньому 280 гривень на оплату комунальних послуг, то вже в жовтні - 732 гривні. Разом з тим стало відомо про загрозу позбутися виплат.

Так, субсидію можуть скасувати у разі, якщо за два місяці користування комунальними послугами заборгувати понад 20 неоподатковуваних мінімумів доходів - "Червона відмітка" - 340 гривень.

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