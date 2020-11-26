Днепрянам со льготами на коммуналку возвращают неиспользованные средства

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Лівобережного управління соціального захисту населення ДМР



Так, по итогам отопительного сезона суммы неиспользованных средств перечисляются на карточные счета льготников, открытые в АО «Ощадбанк».

"В случае отсутствия у льготника открытого карточного счета в АО «Ощадбанк» льготник обращается в любое отделение АО «Ощадбанк» для его открытия", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, если гражданин не обратится в отделение банка, то деньги получить не удастся.

"До 19 декабря 2020 года льготник должен открыть карточный счет в АО «Ощадбанк», чтобы получить остаток средств льготы, иначе 20 декабря 2020 года финальные остатки средств возвращаются на счет Министерства социальной политики Украины", - пояснили в ведомстве.

Для получения консультации можно обратиться по телефонам:

в Индустриальном районе: 056 720 70 63.

в Амур-Нижнеднепровском районе: 056 720 71 22, 066 26 31 230

в Самарском районе: 056 720 70 60

Ранее в Минсоцполитики заявили о том, что с начала отопительного сезона вырос в 2,5 раза размер льгот. Если в сентябре украинцы получили в среднем 280 гривен на оплату коммунальных услуз, то уже в октябре - 732 гривны. Вместе с тем стало известно об угрозе лишиться выплат.

Так, субсидию могут отменить в случае, если за два месяца пользования коммунальными услугами задолжать более 20 необлагаемых минимумов доходов - "красная отметка" - 340 гривен.

Напомним, цены на газ стремительно идут вверх, названы драконовские тарифы: "в 3,7 раза больше...".

Как сообщала Politeka, новый тотальный локдаун все ближе, как изменятся тарифы, цены и зарплаты: "будет значительно хуже".

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