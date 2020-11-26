У Дніпрі пройшла церемонія прощання з гендиректором КБ "Південне " Олександром Дегтярьовим



Як передає Politeka.net, вшанував пам'ять легендарного українця і президент Володимир Зеленський.

"Це був великий український конструктор, видатний вчений. Він багато зробив", - зазначив глава держави.

Також відомо, що Володимир Зеленський ініціював присвоїти Олександру Дегтярьову звання Героя України посмертно.





Нагадаємо, один з найдосвідченіших фахівців української аерокосмічної галузі Олександр Дегтярьов пішов з життя 24 листопада. За 35 років роботи він пройшов шлях від інженера до генерального конструктора і генерального директора.



Причиною смерті Олександра Вікторовича став "китайський" вірус.



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