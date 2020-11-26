В Днепре прошла церемония прощания с гендиректором КБ «Южное» Александром Дегтяревым



Как передает Politeka.net, почтил память легендарного украинца и президент Владимир Зеленский.

"Это был великий украинский конструктор, выдающийся ученый. Он многое сделал", – отметил глава государства.

Также известно, что Владимир Зеленский инициировал присвоить Александру Дегтяреву звание Героя Украины посмертно.





Напомним, одни из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли Александр Дегтярев ушел из жизни 24 ноября. За 35 лет работы он прошел путь от инженера до генерального конструктора и генерального директора.



Причиной смерти Александра Викторовича стал "китайский" вирус.



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Опытный врач до последней минуты спасал жизни других.

Также днепр всколыхнула трагическая новость о смерти легендарного ветерана АТО.

Александр Мотрюк после возвращения к мирной жизни регулярно помогал бойцам.





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Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

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