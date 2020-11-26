У Дніпрі бездомний жив у чужій квартирі цілий місяць



Як передає Як передає Politeka.net , подробиці події розповіли в прес-службі патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Інцидент трапився в одній з квартир на проспекті Поля.

Господиня там не жила, але регулярно навідувалася. Після чергового візиту до будинку її чекав "сюрприз": там знаходився невідомий чоловік.



Прибулим на місце правоохоронцям довелося застосовувати силу, оскільки "квартирант" поводився агресивно і намагався сховатися.

Непроханим гостем виявився раніше судимий за крадіжку і грабіж 44-річний чоловік.



Як з'ясувалося, він проживав у будинку цілий місяць. Після огляду приміщення господиня не дорахувалася меблів і фортепіано.





Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському Дніпропетровської області промишляв серійний злодій. Чоловік вибирав транспортні засоби, на яких була відсутня Сигналізація.



Він чекав, коли власники авто відійдуть, а потім зламував замок і викрадав з салону особисті речі. Якщо в салоні не знаходив нічого цінного, то знімав автомобільний акумулятор.