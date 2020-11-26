У Дніпрі бездомний жив у чужій квартирі цілий місяць
Як передає Politeka.net, подробиці події розповіли в прес-службі патрульної поліції в Дніпропетровській області.
Як передає Politeka.net, подробиці події розповіли в прес-службі патрульної поліції в Дніпропетровській області.
Інцидент трапився в одній з квартир на проспекті Поля.
Господиня там не жила, але регулярно навідувалася. Після чергового візиту до будинку її чекав "сюрприз": там знаходився невідомий чоловік.
Прибулим на місце правоохоронцям довелося застосовувати силу, оскільки "квартирант" поводився агресивно і намагався сховатися.
Непроханим гостем виявився раніше судимий за крадіжку і грабіж 44-річний чоловік.
Як з'ясувалося, він проживав у будинку цілий місяць. Після огляду приміщення господиня не дорахувалася меблів і фортепіано.
Як з'ясувалося, він проживав у будинку цілий місяць. Після огляду приміщення господиня не дорахувалася меблів і фортепіано.
Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському Дніпропетровської області промишляв серійний злодій. Чоловік вибирав транспортні засоби, на яких була відсутня Сигналізація.
Він чекав, коли власники авто відійдуть, а потім зламував замок і викрадав з салону особисті речі. Якщо в салоні не знаходив нічого цінного, то знімав автомобільний акумулятор.
Він чекав, коли власники авто відійдуть, а потім зламував замок і викрадав з салону особисті речі. Якщо в салоні не знаходив нічого цінного, то знімав автомобільний акумулятор.
Нагадаємо, у Дніпрі дитина влаштувала пожежу в будинку, кадри: "бабуся, що випила, відпочивала в іншій кімнаті".
Раніше Politeka повідомляла, що у Дніпрі герой-коханець поліз до дівчини на 16-й поверх по газовій трубі: з'їхалися рятувальники, кадри.
Також Politeka писала, що під Дніпром вчителька вдарила дівчинку по обличчю: "почала заїкатися і...".
Популярні новини заразПоказати ще