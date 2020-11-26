В Днепре бездомный жил в чужой квартире целый месяц
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали в пресс-службе партрульной полиции в Днепропетровской области.
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали в пресс-службе партрульной полиции в Днепропетровской области.
Инцидент случился в одной из квартир на проспекте Поля.
Хозяйка там не жила, но регулярно наведывалась. После очередного визита к дому ее ждал "сюрприз": там находился неизвестный мужчина.
Прибывшим на место правоохранителям пришлось применять силу, поскольку "квартирант" вел себя агрессивно и пытался скрыться.
Незваным гостем оказался ранее судимый за кражу и грабеж 44- летний мужчина.
Как выяснилось, он проживал в доме целый месяц. После осмотра помещения хозяйка не досчиталась мебели и фортепиано.
Как выяснилось, он проживал в доме целый месяц. После осмотра помещения хозяйка не досчиталась мебели и фортепиано.
Ранее мы сообщали, что в Каменском Днепропетровской области промышлял серийный вор. Мужчина выбирал транспортные средства, на которых отсутствовала сигнализация.
Он поджидал, когда владельцы авто отойдут, а потом взламывал замок и похищал из салона личные вещи. Если в салоне не находил ничего ценного, то снимал автомобильный аккумулятор.
Он поджидал, когда владельцы авто отойдут, а потом взламывал замок и похищал из салона личные вещи. Если в салоне не находил ничего ценного, то снимал автомобильный аккумулятор.
Напомним, в Днепре ребенок устроил пожар в доме, кадры: "выпившая бабушка отдыхала в другой комнате".
Ранее Politeka сообщала, что в Днепре герой-любовник полез к девушке на 16-й этаж по газовой трубе: съехались спасатели, кадры.
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