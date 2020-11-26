В Днепре бездомный жил в чужой квартире целый месяц



Как передает Как передает Politeka.net , подробности произошедшего рассказали в пресс-службе партрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент случился в одной из квартир на проспекте Поля.

Хозяйка там не жила, но регулярно наведывалась. После очередного визита к дому ее ждал "сюрприз": там находился неизвестный мужчина.



Прибывшим на место правоохранителям пришлось применять силу, поскольку "квартирант" вел себя агрессивно и пытался скрыться.

Незваным гостем оказался ранее судимый за кражу и грабеж 44- летний мужчина.



Как выяснилось, он проживал в доме целый месяц. После осмотра помещения хозяйка не досчиталась мебели и фортепиано.

Ранее мы сообщали, что в Каменском Днепропетровской области промышлял серийный вор. Мужчина выбирал транспортные средства, на которых отсутствовала сигнализация.



Он поджидал, когда владельцы авто отойдут, а потом взламывал замок и похищал из салона личные вещи. Если в салоне не находил ничего ценного, то снимал автомобильный аккумулятор.