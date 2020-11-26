У лікарню Дніпра доставили дитину з травмою голови
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Донецькій області.
На цей час відомо, що стан хлопчика важкий, а в медустанову він був доставлений санавіацією.
"Стан дитини важкий, батьки перебувають з ним. Сім'я на обліку в соціальних службах не перебуває", - повідомили правоохоронці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження, а поліцейські встановлюють обставини події з хлопчиком.
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Раніше ми повідомляли, що на 10-річну дівчинку впав бетонний паркан на території школи.
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За словами її мами, лікарі роблять все можливе, щоб врятувати ніжку Маргарити.
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