У лікарню Дніпра доставили дитину з травмою голови



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Донецькій області.



На цей час відомо, що стан хлопчика важкий, а в медустанову він був доставлений санавіацією.

"Стан дитини важкий, батьки перебувають з ним. Сім'я на обліку в соціальних службах не перебуває", - повідомили правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, а поліцейські встановлюють обставини події з хлопчиком.

Раніше ми повідомляли, що на 10-річну дівчинку впав бетонний паркан на території школи.

Дитина отримала перелом, а неправильно встановлений гіпс призвів до поганих наслідків - дівчинці загрожувала ампутація пальців.

За словами її мами, лікарі роблять все можливе, щоб врятувати ніжку Маргарити.