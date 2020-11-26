В больницу Днепра доставили ребенка с травмой головы
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.
На данный момент известно, что состояние мальчика тяжелое, а в медучреждение он был доставлен санавиацией.
"Состояние ребенка тяжелое, родители находятся с ним. Семья на учете в социальных службах не состоит", - сообщили правоохранители.
По данному факту открыто уголовное производство, а полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего с мальчиком.
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