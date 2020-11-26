В больницу Днепра доставили ребенка с травмой головы

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

На данный момент известно, что состояние мальчика тяжелое, а в медучреждение он был доставлен санавиацией.

"Состояние ребенка тяжелое, родители находятся с ним. Семья на учете в социальных службах не состоит", - сообщили правоохранители.

врачи, больница

По данному факту открыто уголовное производство, а полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего с мальчиком.

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Ранее мы сообщали, что на 10-летнюю девочку упал бетонный забор на территории школы.

Ребенок получила перелом, а неправильно установленный гипс привел к плохим последствиям - девочке грозила ампутация пальцев.

По словам ее мамы, врачи делают все возможно, чтобы спасти ножку Маргариты.

"Сегодня замечательны день у нас. Сегодня был консилиум нам сказали что все будет хорошо прогноз положительный. Врачи у нас замечательные они сделают всё, чтобы Маргоша была здорова на 100%", - отметила мама девочки.