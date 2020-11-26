Під Дніпром люди вже місяць живуть поруч з полігоном токсичних відходів
Як передає Politeka.net, про це розповіли в сюжеті" Дніпро NEWS " (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Жителі Підгородного стверджують, що звалище влаштував один з підприємців містечка.
"Що під шаром цієї глини-незрозуміло", - скаржиться одна з мешканок міста.
Людям все-таки вдалося здати на аналіз деякі зразки зі звалища і, як виявилося, так було мало не вся таблиця Менделєєва. Концентрація шкідливих речовин у відходах перевищувала в десятки, а то і в сотні разів дозволене.
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Місцеві жителі побоюються, що тільки почнуться дощі - реагувати на звалище буде пізно, оскільки шкідливі речовини потраплять в ґрунт і воду, що поставить під загрозу життя людей.
Раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно як в річку Дніпро стікають каналізаційні води, через що колір акваторії відразу стає коричневим.
"Подивіться, це жесть, що зливається в Дніпро... Коричнева пляма. А люди ще й купаються в Дніпрі", - прокоментував те, що відбувається автор відео.
Нагадаємо, в озері Дніпра промислові відходи знищили все живе: відео катастрофи.
Раніше Pliteka повідомляла, що під Дніпром почалося справжнє екологічне лихо, кадри: "трупний запах на кілометри...".
Також Politeka писала, що Дніпро позеленів: чим небезпечне купання в кольоровій воді.