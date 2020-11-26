Под Днепром люди уже месяц живут рядом с полигоном токсичных отходов

Как передает Politeka.net, об этом рассказали в сюжете "Дніпро NEWS" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Жители Подгородного утверждают, что свалку устроил один из предпринимателей городка.

"Что под слоем этой глины - непонятно", - жалуется одна из жительниц города.

Людям все таки удалось сдать на анализ некоторые образцы со свалки и, как оказалось, так было чуть ли не вся таблица Менделеева. Концентрация вредных веществ в отходах превышала в десятки, а то и в сотни раз позволенное.

Местны жители опасаются, что только начнутся дожди - реагировать на свалку будет поздно, поскольку вредные вещества попадут в грунт и воду, что поставит под угрозу жизнь людей.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно как в реку Днепр стекают канализационные воды, из-за чего цвет акватории сразу становится коричневым.

"Посмотрите, это жесть, что сливается в Днепр... Коричневое пятно. А люди еще и купаются в Днепре", - прокомментировал происходящее автор видео.

Напомним, в озере Днепра промышленные отходы уничтожили все живое: видео катастрофы.

Ранее Pliteka сообщала, что под Днепром началось настоящее экологическое бедствие, кадры: "Трупный запах на километры...".

Также Politeka писала, что Днепр позеленел: чем опасно купание в цветной воде.



