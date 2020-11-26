У Дніпрі чоловік розпиляв перцевий балончик у маршрутному таксі

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опубліковані в Facebook-спільноті "Типовий Тополь-Шевченківський район" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Зайшов у 73 маршрутку на Тополях громадянин, сів на заднє сидіння в маршрутному таксі і почав розпорошувати перцевий спрей. Пасажирам це природно не сподобалося, вони вирішили супроводити мужичка, але він був сміливий, могутній і Ліз знову в маршрутку", - йдеться в повідомленні.

Судячи з опублікованих кадрів, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.