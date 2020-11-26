У Дніпрі чоловік розпиляв перцевий балончик у маршрутному таксі

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опубліковані в Facebook-спільноті "Типовий Тополь-Шевченківський район" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Зайшов у 73 маршрутку на Тополях громадянин, сів на заднє сидіння в маршрутному таксі і почав розпорошувати перцевий спрей. Пасажирам це природно не сподобалося, вони вирішили супроводити мужичка, але він був сміливий, могутній і Ліз знову в маршрутку", - йдеться в повідомленні.
Судячи з опублікованих кадрів, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

У мережі такий вчинок пасажира засудили:

"А маршрутка під зав'язку набита!", "Безстрашний мущинка. Пасажири добрі попалися, ніхто серйозно не наваляв. Ну маршруток багато, він іншу почекає", "Не слухайте Лілію. Подібні мерзоти розуміють тільки силу", "Наполегливий", - писали в коментарях під відео.

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