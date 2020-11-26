У Дніпрі чоловік розпиляв перцевий балончик у маршрутному таксі
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опубліковані в Facebook-спільноті "Типовий Тополь-Шевченківський район" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
У мережі такий вчинок пасажира засудили:
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