В Днепре мужчина распилил перцовый баллончик в маршрутном такси

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликованы в Facebook-сообществе "Типичный Тополь-Шевченковский район" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Зашел в 73 маршрутку на Тополях гражданин, сел на заднее седенье в маршрутном такси и начал распылять перцовый спрей. Пассажирам это естественно не понравилось, они решили сопроводить мужичка, но он был смел, могуч и лез опять в маршрутку", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованных кадрах, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.