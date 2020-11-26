В Днепре мужчина распилил перцовый баллончик в маршрутном такси
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликованы в Facebook-сообществе "Типичный Тополь-Шевченковский район" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В сети такой поступок пассажира осудили:
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