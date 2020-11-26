В Днепре мужчина распилил перцовый баллончик в маршрутном такси

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликованы в Facebook-сообществе "Типичный Тополь-Шевченковский район" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Зашел в 73 маршрутку на Тополях гражданин, сел на заднее седенье в маршрутном такси и начал распылять перцовый спрей. Пассажирам это естественно не понравилось, они решили сопроводить мужичка, но он был смел, могуч и лез опять в маршрутку", - говорится в сообщении.
Судя по опубликованных кадрах, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В сети такой поступок пассажира осудили:

"А маршрутка под завязку набита!", "Бесстрашный мужчинка. Пассажиры добрые попались, никто серьёзно не навалял. Ну маршруток много, он другую подождёт", "Не слушайте Лилию. Подобные мрази понимают только силу", "Настойчивый", - писали в комментариях под видео.

Ранее мы сообщали, что в Днепре произошел очередной скандал в маршрутке - водитель отказался принимать 25-копеечные монеты, вышедшие из оборотая, и с криком швырнул их в сторону пассажирки.

Напомним, в Днепре на ходу из маршрутки выпал пассажир, кадры: "встал, собрал вещи и...".

Ранее Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью: "зажал дверью и проехал несколько...".