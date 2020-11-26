Сім'я в Дніпрі живе в жахливих умовах

Як передає Politeka.net, кричущі подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці повідомляють, що серед ночі надійшов дзвінок від дітей, які там живуть.
Хлопці скаржилися на поведінку співмешканки їхнього дядька. Як з'ясувалося, п'яна жінка поводилася неадекватно і почала розпускати руки.

Всього в будинку проживає дві сім'ї: жінка з п'ятьма дітьми і її брат зі співмешканкою.
Найбільше приїхали на виклик поліцейських вразили умови, в яких жили неповнолітні.
"Як ви бачите на фото весь будинок завалений сміттям, замість нормальної їжі-гнилі залишки. Було видно, що діти голодні, і не мають догляду і турботи. Матері і батька вдома не було. Як пояснили діти, вони поїхали відпочивати", - повідомили поліцейські.

Мама дітей все-таки приїхала і забрала їх звідти.

Раніше по соцмережах розлетілися кадри з дворічним хлопчиком, який спав на підлозі в Одеській інфекційній лікарні.

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Очевидцем стала одна з одеситок, яка потрапила з сином в цю лікарню. Як стверджувала жінка, 2-річного хлопчика Ваню в інфекційній лікарні кинули батьки. Також, за словами автора поста, лікарі поселили хлопчика на підлозі і не дозволяють передавати йому іграшки.