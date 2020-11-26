Як передає Politeka.net, кричущі подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції в Дніпропетровській області.
Правоохоронці повідомляють, що серед ночі надійшов дзвінок від дітей, які там живуть.
Раніше по соцмережах розлетілися кадри з дворічним хлопчиком, який спав на підлозі в Одеській інфекційній лікарні.
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Очевидцем стала одна з одеситок, яка потрапила з сином в цю лікарню. Як стверджувала жінка, 2-річного хлопчика Ваню в інфекційній лікарні кинули батьки. Також, за словами автора поста, лікарі поселили хлопчика на підлозі і не дозволяють передавати йому іграшки.
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