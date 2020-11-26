Как передает Politeka.net, вопиющие подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.
Правоохранители сообщают, что среди ночи поступил звонок от живущих там детей.
Ранее по соцсетям разлетелись кадры с двухлетним мальчиком, который спал на полу в одесской инфекционной больнице.
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Очевидцем стала одна из одесситок, которая попала с сыном в эту больницу. Как утверждала женщина, 2-летнего мальчика Ваню в инфекционной больнице бросили родители. Также, по словам автора поста, врачи поселили мальчика на полу и не разрешают передавать ему игрушки.
Напомним, Комаровский предсказал победу над китайским вирусом, назвав дату: "даже если не будет вакцины"
Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новой заразе в разгар карантина: "Еще не сталкивались".
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