Семья в Днепре живет в чудовищных условиях

Как передает Politeka.net, вопиющие подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители сообщают, что среди ночи поступил звонок от живущих там детей.
Ребята жаловались на поведение сожительницы их дяди. Как выяснилось, пьяная женщина вела себя неадекватно и начала распускать руки.

Всего в доме проживает две семьи: женщина с пятью детьми и ее брат с сожительницей.
Больше всего приехавших на вызов полицейских поразили условия, в которых жили несовершеннолетние.
"Как вы видите на фото весь дом завален мусором, вместо нормальной еды — гнилые остатки. Было видно, что дети голодны, и не имеют ухода и заботы. Матери и отца дома не было. Как объяснили дети, они поехали отдыхать", - сообщили полицейские.

Мама ребят все таки приехала и забрала их оттуда.

Ранее по соцсетям разлетелись кадры с двухлетним мальчиком, который спал на полу в одесской инфекционной больнице.

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Очевидцем стала одна из одесситок, которая попала с сыном в эту больницу. Как утверждала женщина, 2-летнего мальчика Ваню в инфекционной больнице бросили родители. Также, по словам автора поста, врачи поселили мальчика на полу и не разрешают передавать ему игрушки.