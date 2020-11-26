Семья в Днепре живет в чудовищных условиях



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Правоохранители сообщают, что среди ночи поступил звонок от живущих там детей. Как передает Politeka.net , вопиющие подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.Правоохранители сообщают, что среди ночи поступил звонок от живущих там детей.

Ребята жаловались на поведение сожительницы их дяди. Как выяснилось, пьяная женщина вела себя неадекватно и начала распускать руки.

Всего в доме проживает две семьи: женщина с пятью детьми и ее брат с сожительницей.