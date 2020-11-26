Український священик написав пісню про бездоріжжя і прославився в мережі

Священик ПЦУ Михайло Секержинський зняв кліп на пісню "Дорога на Кагарлик", в якій він співає про проблему українського бездоріжжя. Відеоролик був опублікований на його YouTube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Таким чином священнослужитель вирішив привернути увагу до жахливого стану траси Біляївка-Широка Балка.

"Слідом за воронкою знову яма, не дає дорога мені заснути", - співає батюшка в композиції.

Авторську пісню супроводжує відеоряд з подорожжю на машині, де на трасі - яма на ямі, а протягом цілих кілометрів навіть відсутній асфальт.

Священик зазначив, що така біда всіх жителів цих громад, які змушені користуватися дорогою, розбивати машини і витрачати дорогоцінний час, а це єдина дорога, яка пов'язує їх з цивілізацією.

Користувачі мережі розсипалися в хвалебних коментарях, відзначаючи, що піднята їм тема актуальна у всій Україні.

"Міша, відмінні пісні, виконання, легка іронія і насущна тематика). Божої допомоги тобі в службі", "Дай, Боже, щоб сон став бувальщиною", "а з нашою державою танк не заправити", " таку проблемну пісеньку ви зуміли з співчутливо-відстороненою іронією піднести!))) Ось простий і дієвий приклад парафіянам, як боротися з зневірою!".

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