Украинский священник написал песню о бездорожье и прославился в сети

Священник ПЦУ Михаил Секержинский снял клип на песню "Дорога на Кагарлык", в которой он поет о проблеме украинского бездорожья. Видеоролик был опубликован на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Таким образом священнослужитель решил привлечь внимание к ужасному состоянию трассы Беляевка – Широкая Балка.

"Следом за воронкой снова яма, не дает дорога мне уснуть", - поет батюшка в композиции.

Авторскую песню сопровождает видеоряд с путешествием на машине, где на трассе — яма на яме, а на протяжении целых километров даже отсутствует асфальт.

Священник отметил, что такая беда всех жителей этих общин, которые вынуждены пользоваться дорогой, разбивать машины и тратить драгоценное время, а это единственная дорога, которая связывает их с цивилизацией.

Пользователи сети рассыпались в хвалебных комментариях, отмечая, что поднятая им тема актуальна во всей Украине.

"Миша, отличные песни, исполнение, лёгкая ирония и насущная тематика). Божьей помощи тебе в службе", "Дай, Боже, чтобы сон стал былью", "А с нашим государством танк не заправить", "Такую проблемную песенку Вы сумели с участливо-отстранённой иронией преподнести!))) Вот простой и действенный пример прихожанам, как бороться с унынием!".

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