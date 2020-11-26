Головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів про ситуацію з епідемією в області

Як передає Politeka.net, про те, що відбувається в лікарнях Дніпра, він поділився на своїй сторінці у Facebook.

За словами медика, ситуація з епідемією в області дійсно лякає.

"Швидкі" людей привозять цілими сім'ями. Понад 500 загиблих у Дніпропетровській області. Важливо звертати увагу, коли людині починає не вистачати кисню", - зазначив Риженко.
Також лікар розповів про перші симптоми, які ні в якому разі не можна ігнорувати.
"Перші ознаки можуть проявляти себе у вигляді запаморочення, неможливості здійснювати звичні навантаження, наполегливого сухого кашлю, який не проходить, температури і болю в м'язах. Далі загальмованість, сонливість, невмотивована агресія", - пояснив лікар.

За його словами, не менш небезпечними є наслідки хвороби.
"Найстрашніше - вірус провокує утворення тромбів. Згустки крові утворюються у венах ніг, викликаючи тромбофлебіт, в судинах головного мозку - призводить до інсультів, в серці – як наслідок інфаркти", - розповів лікар.

Зазначимо, станом на 26 листопада у Дніпрі та області підтверджено 33115 випадків "китайський" вірус. Згідно з даними РНБО, за період епідемії померло 823 людини.

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Нагадаємо, епідеміолог благав про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що у жінки забрали кисень для іншого пацієнта і вона не вижила.