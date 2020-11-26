Головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів про ситуацію з епідемією в області
Як передає Politeka.net, про те, що відбувається в лікарнях Дніпра, він поділився на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, станом на 26 листопада у Дніпрі та області підтверджено 33115 випадків "китайський" вірус. Згідно з даними РНБО, за період епідемії померло 823 людини.
Розкішна Джолі прикрила пікантні місця ягодами на ліжку: "так, полуничка хороша"
Ані Лорак приголомшила новою зовнішністю, від колишньої Кароліни нічого не залишилося: "боялася втратити перуку"
Дружина Олега Винника показала себе після важкої хвороби, що з Таюне зараз: "Мене рятували..."
Друг Харламова розкрив справжню причину розлучення з Асмус: "Він схиблений на...»
Нагадаємо, епідеміолог благав про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.
Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.
Також Politeka писала, що у жінки забрали кисень для іншого пацієнта і вона не вижила.