Головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів про ситуацію з епідемією в області

Як передає Politeka.net, про те, що відбувається в лікарнях Дніпра, він поділився на своїй сторінці у Facebook.

За словами медика, ситуація з епідемією в області дійсно лякає.





"Швидкі" людей привозять цілими сім'ями. Понад 500 загиблих у Дніпропетровській області. Важливо звертати увагу, коли людині починає не вистачати кисню", - зазначив Риженко.

Також лікар розповів про перші симптоми, які ні в якому разі не можна ігнорувати.

"Перші ознаки можуть проявляти себе у вигляді запаморочення, неможливості здійснювати звичні навантаження, наполегливого сухого кашлю, який не проходить, температури і болю в м'язах. Далі загальмованість, сонливість, невмотивована агресія", - пояснив лікар.

За його словами, не менш небезпечними є наслідки хвороби.

"Найстрашніше - вірус провокує утворення тромбів. Згустки крові утворюються у венах ніг, викликаючи тромбофлебіт, в судинах головного мозку - призводить до інсультів, в серці – як наслідок інфаркти", - розповів лікар.