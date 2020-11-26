Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о ситуации с эпидемией в области
Как передает Politeka.net, о приходящем в больницах Днепра врач поделился на своей страничке в Facebook.
Отметим, по со состоянию на 26 ноября в Днепре и области подтверждено 33115 случаев "китайского" вируса. Согласно данным СНБО, за период эпидемии уже скончалось 823 человека.
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Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.