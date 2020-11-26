Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о ситуации с эпидемией в области

Как передает Politeka.net, о приходящем в больницах Днепра врач поделился на своей страничке в Facebook.

По словам медика, ситуация с эпидемией в области действительно пугающая.

"Скорые" людей привозят целыми семьями. Более 500 погибших в Днепропетровской области. Важно обращать внимание, когда человеку начинает не хватать кислорода", - отметил Риженко.
Также врач рассказал о первых симптомах, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
"Первые признаки могут проявлять себя в виде головокружения, невозможности совершать привычные нагрузки, упорного сухого кашля, который не проходит, температуры и боли в мышцах. Далее заторможенность, сонливость, немотивированная агрессия", - пояснил врач.

По его словам, не менее опасными являются последствия болезни.
"Самое страшное - вирус провоцирует образование тромбов. Сгустки крови образуются в венах ног, вызывая тромбофлебит, в сосудах головного мозга - приводит к инсультам, в сердце – как следствие инфаркты", - рассказал врач.

Отметим, по со состоянию на 26 ноября в Днепре и области подтверждено 33115 случаев "китайского" вируса. Согласно данным СНБО, за период эпидемии уже скончалось 823 человека.

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Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.