У Дніпрі вже з'явилися новорічні ялинки



Приблизно 400 дерев чекають на відправку на точки для продажу, передає "Інформатор".

За інформацією журналістів, вартість однієї ялинки буде в районі 150-300 гривень залежно від її розміру.





Також з'явилося розпорядження міської ради, де вказані місця реалізації новорічних красунь, але документ поки не затверджений.

Раніше Борис Філатов заявив, що в Дніпрі ще не визначилися, як будуть проходити святкування Нового року і чи буде центральна ялинка.

За його словами, це питання буде вирішуватися найближчим часом.

Крім того, уряд на цей час розглядає всілякі сценарії обмежень, включаючи карантин на зимові свята. За словами прем'єр-міністра, в Україні саме в цей період можливий новий спалах китайського вірусу.

Також нагадаємо, що за минулу добу на Дніпропетровщині виявлено 1254 нових підтверджених випадки "китайського" вірусу, померли 36 осіб.



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