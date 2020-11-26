В Днепре уже появились новогодние елки
Приблизительно 400 деревьев ждут отправки на точки для продажи, передает "Информатор".
По информации журналистов, стоимость одной елки будет в районе 150-300 гривен в зависимости от ее размера.
Также появилось распоряжение городского совета, где указаны места реализации новогодних красавиц, но документ пока не утвержден.
Ранее Борис Филатов заявил, что в Днепре еще не определились, как будут проходить празднования Нового года и будет ли центральная елка.
Состояние Алины Гросу резко ухудшилось, болезнь вернулась: "Очень страшно..."
Самая богатая певица Украины после болезни дала жару в бесстыжем декольте: «Ох, это по-взрослому»
Харламов удивил решением по разделу имущества с Кристиной Асмус, особняк ей не достался: "Переписал на..."
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
По его словам, этот вопрос будет решаться в ближайшее время.
Кроме того, в правительстве на данный момент рассматривает всевозможные сценарии ограничений, включая карантин на зимние праздники. По словам премьер-министра, в Украине именно в этот период возможна новая вспышка китайского вируса.
Также напомним, что за прошедшие сутки на Днепропетровщине выявлено 1254 новых подтвержденных случая "китайского" вируса, умерли 36 человек.
Напомним, украинцев предупредили о проблемах из-за локдауна, под ударом зарплаты и цены.
Как сообщала Politeka, новый тотальный локдаун все ближе, как изменятся тарифы, цены и зарплаты: "Будет значительно хуже"
Также Politeka писала про полный локдаун, Кабмин огласил новые сроки и что будет с новогодними праздниками: "Уже сегодня..."