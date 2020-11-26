В Днепре уже появились новогодние елки



Приблизительно 400 деревьев ждут отправки на точки для продажи, передает "Информатор".

По информации журналистов, стоимость одной елки будет в районе 150-300 гривен в зависимости от ее размера.





Также появилось распоряжение городского совета, где указаны места реализации новогодних красавиц, но документ пока не утвержден.

Ранее Борис Филатов заявил, что в Днепре еще не определились, как будут проходить празднования Нового года и будет ли центральная елка.

По его словам, этот вопрос будет решаться в ближайшее время.

Кроме того, в правительстве на данный момент рассматривает всевозможные сценарии ограничений, включая карантин на зимние праздники. По словам премьер-министра, в Украине именно в этот период возможна новая вспышка китайского вируса.

Также напомним, что за прошедшие сутки на Днепропетровщине выявлено 1254 новых подтвержденных случая "китайского" вируса, умерли 36 человек.





Напомним, украинцев предупредили о проблемах из-за локдауна, под ударом зарплаты и цены.

Как сообщала Politeka, новый тотальный локдаун все ближе, как изменятся тарифы, цены и зарплаты: "Будет значительно хуже"

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