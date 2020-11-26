Передача китайського вірусу здійснюється не в тихому очікуванні і не при диханні носом

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лікар Рівненської обласної лікарні Павло Сільковський.

Він уточнив, що найбільше небезпек підчепити коронавірус взимку, а інфікуватися новим вірусом можна від людини, яка голосно розмовляє або кричить.

"Очікування людьми на вулиці перед банками, магазинами, установами було виправдано навесні і влітку. Але це правило реально шкодить тепер. Я вже знаю чимало випадків, коли люди захворіли ковід після того, як промерзли на вулиці, стоячи в черзі. У холодну пору люди повинні вільно заходити в приміщення, але бути в масках і вести себе тихо. Тому що передача вірусу здійснюється під час розмов, а не в тихому очікуванні", — зазначив лікар.

Сільковський додав, що тривале очікування на зупинках громадського транспорту в холодну пору року — це шлях в нікуди.

"Це призведе до зростання хворих та випадків в Україні, а не вирішить проблему поширення. Так, це правило було виправдано свого часу. Але не зараз. Маска, спущена з носа - це не те ж саме, що оголені геніталії, як часто малюють на картинках. Ковид передається під час чхання і кашлю, під час крику і гучних розмов, а не під час звичайного дихання через ніс", — резюмував він.

Нагадаємо, епідеміолог благає про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

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