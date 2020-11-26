Передача китайского вируса осуществляется не в тихом ожидании и не при дыхании носом

Об этом на своей странице в Facebook сообщил врач Ровенской областной больницы Павел Сильковский.

Он уточнил, что больше всего опасностей подцепить коронавирус зимой, а инфицироваться новым вирусом можно от человека, который громко разговаривает или кричит.

"Ожидание людьми на улице перед банками, магазинами, учреждениями было оправдано весной и летом. Но это правило реально вредит теперь. Я уже знаю немало случаев, когда люди заболели ковид после того, как промерзли на улице, стоя в очереди. В холодное время люди должны свободно заходить в помещение, но быть в масках и вести себя тихо. Потому что передача вируса осуществляется во время разговоров, а не в тихом ожидании", — отметил врач.

Сильковский добавил, что длительное ожидание на остановках общественного транспорта в холодное время года — это путь в никуда.

"Это приведет к росту больных и случаев в Украине, а не решит проблему распространения. Да, это правило было оправдано в свое время. Но не сейчас. Маска, спущенная с носа — это не то же самое, что обнаженные гениталии, как часто рисуют на картинках. Ковид передается во время чихания и кашля, во время крика и громких разговоров, а не во время обычного дыхания через нос", — резюмировал он.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

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