В Україні можуть ввести карантин на період зимових свят



Як передає Politeka.net, такий варіант не виключив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів України (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами, уряд на цей час розглядає всі сценарії, включаючи карантин на зимові свята.

"Зараз вся країна в помаранчевій зоні і діє карантин вихідного дня - і це виважена альтернатива жорстким карантинним заходам і обмеженням", - заявив Шмигаль.

Водночас прем'єр підкреслює, що про введення більш жорстких заходів зараз мова не йде.

"Але ми розуміємо, що кінець грудня і початок січня - період Новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати", - пояснив глава уряду.

Раніше з'явилася інформація, що Кабмін і Офіс президента розглядають два варіанти введення локдауна в період новорічних свят. Буде це "легкий" або "важкий" сценарій залежить від темпів поширення китайського вірусу і завантаженості медичної системи.

Нагадаємо, карантин для протидії поширенню вірусу в Україні ввели з 12 березня. На даний момент діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

Також нагадаємо, що за минулу добу на Дніпропетровщині виявлено 1254 нових підтверджених випадки "китайського" вірусу, померли 36 осіб.

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