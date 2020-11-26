В Украине могут ввести карантин на период зимних праздников



Как передает Politeka.net, такой вариант не исключил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, правительство на данный момент рассматривает всевозможные сценарии, включая карантин на зимние праздники.

"Сейчас вся страна в оранжевой зоне и действует карантин выходного дня – и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничением", - заявил Шмыгаль.

В то же время премьер подчеркивает, что о введении более жестких мер сейчас речь не идет.

"Но мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать", - пояснил глава правительства.

Ранее появилась информация, что Кабмин и Офис президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников. Будет это "легкий" или "тяжелый" сценарий зависит от темпов распространения китайского вируса и загруженности медицинской системы.

Напомним, карантин для противодействия распространению вируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Также напомним, что за прошедшие сутки на Днепропетровщине выявлено 1254 новых подтвержденных случая "китайского" вируса, умерли 36 человек.

Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве

Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса