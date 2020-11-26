25 листопада у Кропивницькому від ускладнень коронавірусу, який охопив Україну, померла 17-річна дівчина

Дівчина довгий час страждала від цукрового діабету, а коронавірус дав ускладнення.

За словами головного лікаря міської лікарні Олександра Артюха, медики ввели молодій пацієнтці дозу препарату "Актемра", однак це не допомогло та дорогі ліки за 1000 доларів її не врятували, передає видання CBN.

Артюх розповів, що дівчина спочатку лікувалася в дитячій обласній лікарні, проте після позитивного тесту на коронавірус її у важкому стані перевели в реанімацію інфекційного відділення Центральної міськлікарні.

"Пацієнта хворіла на цукровий діабет з десяти років. При COVID-19 це дуже неприємна історія, так як хвороба погіршує стан таких пацієнтів. Ми робили все, що могли. Навіть ввели їй одну дозу "Актемри", але результату не було", - пояснив головлікар.

Препарат "Актемра" (імуносупресор тоцилізумаб) ще навесні МОЗ вніс до протоколу лікування хворих COVID-19. Ці ліки в цілому застосовується при лікуванні артриту.

"Препарат "Актемра" не входить до переліку безкоштовного лікування. Це в приватному порядку, люди пишуть інформовану згоду. На одну людину, одне введення коштує близько 1000 доларів, а їх треба два. Де вони їх беруть, я не знаю і відношення до цього не маю", - розповідав Артюх.

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