25 ноября в Кропивницком от осложнений коронавируса, который охватил Украину, умерла 17-летняя девушка

Девушка долгое время страдала от сахарного диабета, а коронавирус дал осложнения.

По словам главного врача городской больницы Александра Артюха, медики ввели молодой пациентке дозу препарата "Актемра", однако это не помогло и дорогой препарат за 1000 долларов ее не спас, передает издание CBN.

Артюх рассказал, что девушка сначала лечилась в детской областной больнице, однако после положительного теста нa коронaвирус ее в тяжелом состоянии перевели в реaнимaцию инфекционного отделения Центрaльной горбольницы.

"Пациента болела сахарным диaбетом с десяти лет. При COVID-19 это очень неприятная история, так как болезнь ухудшает состояние тaких пaциентов. Мы делали все, что могли. Даже ввели ей одну дозу "Актемры", но результaта не было", - объяснил главврач.

Препарат "Актемра" (иммуносупрессор тоцилизумаб) еще весной Минздрав внес в протокол лечения больных COVID-19. Это лекарство в целом применяется при лечении артрита.

"Препарат "Актемра" не входит в перечень бесплатного лечения. Это в частном порядке, люди пишут информированное согласие. На одного человека, одно введение стоит около 1000 долларов, а их надо два. Где они их берут, я не знаю и отношения к этому не имею", - рассказывал Артюх.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

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