Коли ж це закінчиться...

У річпорту Дніпра з корабля витікає паливо, а по воді розпливається величезна пляма

Подробиці і кадри з місця подій показав "Інформатор".

"Райдужна" пляма розтягнулася вздовж набережної на кілька кілометрів.

Як стверджують журналісти, витік почався на теплоході-ресторані «Фелічіта», який вже кілька місяців стоїть на "зимівлі".

Нагадаємо, в минулому гору в річпорту Кам'янського затонули баржа і кран, через що в Дніпро вилилося близько 300 тонн мазуту.

Також ми повідомляли, що в Запорізькій області на дні річки Дніпро археологи виявили закований в залізо лафет (спеціальне пристосування, на якому закріплюють ствол гармати- ред.). Це перша знахідка такого типу в Україні.

Раніше ми повідомляли, що в мережі з'явилося відео, на якому невідомий скидав сміття в річку Дніпро.

На кадрах видно, як чоловік з пакетом сміття в руках шукає місце зручніше, для того щоб викинути його в річку.

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