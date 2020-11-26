У річпорту Дніпра з корабля витікає паливо, а по воді розпливається величезна пляма
Подробиці і кадри з місця подій показав "Інформатор".
"Райдужна" пляма розтягнулася вздовж набережної на кілька кілометрів.
Як стверджують журналісти, витік почався на теплоході-ресторані «Фелічіта», який вже кілька місяців стоїть на "зимівлі".
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Нагадаємо, в минулому гору в річпорту Кам'янського затонули баржа і кран, через що в Дніпро вилилося близько 300 тонн мазуту.
Також ми повідомляли, що в Запорізькій області на дні річки Дніпро археологи виявили закований в залізо лафет (спеціальне пристосування, на якому закріплюють ствол гармати- ред.). Це перша знахідка такого типу в Україні.
Раніше ми повідомляли, що в мережі з'явилося відео, на якому невідомий скидав сміття в річку Дніпро.
На кадрах видно, як чоловік з пакетом сміття в руках шукає місце зручніше, для того щоб викинути його в річку.
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