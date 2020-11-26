Когда же єто закончится...

В Речпорту Днепра из корабля вытекает топливо, а по воде расплывается огромное пятно

Подробности и кадры с места событий показал "Информатор".

"Радужное" пятно растянулось вдоль набережной на несколько километров.

Как утверждают журналисты, утечка началась на теплоходе-ресторане «Феличита», который уже несколько месяцев стоит на "зимовке".

Напомним, в прошлом гору в речпорту Каменского затонули баржа и кран, из-за чего в Днепр вылилось около 300 тонн мазута.

Также мы сообщали, что в Запорожской области на дне реки Днепр археологи обнаружили окованный железом лафет (специальное приспособление, на котором закрепляют ствол орудия - прим. ред.). Это первая находка такого типа в Украине

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео, на котором неизвестный сбрасывал мусор в реку Днепр.

На кадрах видно, как мужчина с пакетом мусора в руках ищет место поудобней, для того чтобы выбросить его в реку.

Напомним, вандалы устроили погром в ботсаду Киева: кадры бесчинства.

Ранее Politeka сообщала, что вандалы устроили небывалый погром в Одессе, съехалась полиция: "украли 10 крестов".

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