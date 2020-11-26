Мер Дніпра Борис Філатов розповів про святкування Нового року в місті



Свій коментар міський голова дав в ефірі програми "грані" на 34 телеканалі, передає "Наше місто".

У приклад він навів Вінницю, де місцева влада вирішила тільки прикрасити місто, але без новорічної ялинки.

"Відкривати ялинку чи ні – складне питання, справжня дилема. Наприклад, мер Вінниці Сергій Моргунов буквально вчора заявив, що головної ялинки у них не буде. Місто прикрасять кульками-ліхтариками, гірляндами, але без ялинки. Що буде в Дніпрі, поки не вирішили", - розповів Філатов.

За його словами, якщо вже і ставити новорічну ялинку в місті, то потрібно це робити прямо зараз.

"Адже якщо ставити ялинку, то потрібно проводити тендери і пр.Я ж не можу просто взяти і вирішити поставити ялинку 31 Грудня", - пояснив мер.

Міський головам підкреслив, що святкування Нового року вдома для дніпрян може обернутися куди більшими негативними наслідками.

"З іншого боку, змусити людей сидіти по квартирах. Так можуть ще більше перезаражатися, ніж на свіжому повітрі. Так що, не знаю, ще думаємо", - заявив Філатов.

Варто зазначити, що продаж новорічних красунь вже почався в Дніпрі.

Ними торгують вже на Січеславській набережній. Зараз там склад з новорічних дерев, які пізніше почнуть розвозити по різних районах міста. Вартість однієї ялинки коливатиметься в районі 150-300 шт.

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