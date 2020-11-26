Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о празднование Нового года в городе



Свой комментарий городской голова дал в эфире программы “Грани” на 34 телеканале, передает "Наше місто".

В пример он привел Винницу, где местные власти решили только украсить город, но без новогодней елки.

"Открывать елку или нет – сложный вопрос, настоящая дилемма. Например, мэр Винницы Сергей Моргунов буквально вчера заявил, что главной елки у них не будет. Город украсят шариками-фонариками, гирляндами, но без елки. Что будет в Днепре, пока не решили", - рассказал Филатов.

По его словам, если уже и ставить новогоднюю елку в городе, то нужно это делать прямо сейчас.

"Ведь если ставить елку, то нужно проводить тендеры и пр. Я же не могу просто взять и решить поставить елку 31 декабря", - пояснил мэр.

Городской головам подчеркнул, что празднования Нового года дома для днепрян может обернуться куда большими негативными последствиями.

"С другой стороны, заставить людей сидеть по квартирам. Так могут еще больше перезаражаться, чем на свежем воздухе. Так что, не знаю, еще думаем", - заявил Филатов.

Стоит отметить, что продажа новогодних красавиц уже началась в Днепре.

Ими торгуют уже на Сичеславской Набережной. Сейчас там склад из новогодних деревьев, которые позже начнут развозить по разным районам города. Стоимость одной елки будет колебаться в районе 150-300 штуку.

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