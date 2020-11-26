У морг №4 звозять померлих із Запорізької області, а приміщення вже взагалі не закривають на замок

Родичам доводиться самостійно заносити тіла померлих від коронавірусу. Тіла там зберігають на підлозі без холодильників, при цьому не всі вони в пластикових мішках, а деякі оголені і з ганчірками на обличчях.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook радник голови парламентського комітету з питань прав людини та правозахисниця Ірина Суслова.

"У неділю вбита горем сім'я готувалася до похорону, коли їм подзвонили з моргу №4 і попросили під'їхати до нього. На місці з'ясувалося, що нести померлу з машини всередину нікому, тому що вся бригада супроводу складається їх крихітної медсестри і водія", – написала Суслова.

У підсумку синам покійної довелося купувати захисні костюми і вивантажувати тіло матері самостійно, а потім заносити і в морг.

Морг виявився закритим. Патологоанатом по телефону пояснив, що його єдиний помічник – санітар заразився коронавірусом і пішов на лікарняний, інші звільнилися. Медик працює сам і зараз у нього два законних вихідних.

"Оскільки люди від коронавірусу вмирають і на вихідних, а це – єдиний морг, куди звозять тіла загиблих від COVID-19 з усієї області, то його вже просто не закривають на замок. Виймаєш цвях з петель, заносиш тіло і кладеш. Приблизно так пояснили схему дій шокованій сім'ї", - пояснила Суслова.

Побачене в морзі шокувало навіть дорослих чоловіків. В моргах колапс, там скрізь в хаотичному порядку на підлозі лежали тіла загиблих. Деякі - в пластикових мішках, деякі оголені і з ганчірками на обличчях.

"Ніякого холодильника, тільки пристрій для кварцування. Важко уявити емоції дітей, які повинні залишати тіло коханої матері в такому жахливому місці. Не дивно, що у одного з синів на наступний день стався серцевий напад", – розповіла вона.

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