В морг №4 свозят умерших из Запорожской области, а помещение уже вообще не закрывают на замок

Родственникам приходится самостоятельно заносить тела умерших от коронавируса. Тела там хранят на полу без холодильников, при этом не все они в пластиковых мешках, а некоторые обнаженные и с тряпками на лицах.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook советник председателя парламентского комитета по вопросам прав человека и правозащитница Ирина Суслова.

"В воскресенье убитая горем семья готовилась к похоронам, когда им позвонили из морга №4 и попросили подъехать к нему. На месте выяснилось, что нести умершую из машины внутрь некому, потому что вся бригада сопровождения состоит их крошечной медсестры и водителя", – написала Суслова.

В итоге сыновьям покойной пришлось покупать защитные костюмы и выгружать тело матери самостоятельно, а затем заносить и в морг.

Морг оказался закрытым. Патологоанатом по телефону объяснил, что его единственный помощник – санитар заразился коронавирусом и ушел на больничный, остальные уволились. Медик работает сам и сейчас у него два законных выходных.

"Поскольку люди от коронавируса умирают и на выходных, а это – единственный морг, куда свозят тела погибших от COVID-19 со всей области, то его уже просто не закрывают на замок. Вынимаешь гвоздь с петель, заносишь тело и кладешь. Примерно так объяснили схему действий шокированной семье", – объяснила Суслова.

Увиденное в морге шокировало даже взрослых мужчин. В моргах колапс, там везде в хаотичном порядке на полу лежали тела погибших. Некоторые – в пластиковых мешках, некоторые обнаженные и с тряпками на лицах.

"Никакого холодильника, только устройство для кварцевания. Трудно представить эмоции детей, должны оставлять тело любимой матери в таком ужасном месте. Неудивительно, что у одного из сыновей на следующий день случился сердечный приступ", – рассказала она.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

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